Погода в Одессе и области 25 февраля: подробный прогноз

Подробный прогноз погоды

Выходные одесситов не порадуют хорошей погодой. Синоптики предупреждают о сильном ветре и шторме.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что ночью может пойти небольшой дождь, однако днем будет без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 11-13°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области следует ожидать переменную облачность. Днем будет дождь. Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 11-16°С тепла. На автодорогах области видимость добра.

Погода в Украине

В субботу, 25 февраля, по всей территории Украины усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. ГСЧС предупредила украинцев о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках улиц и дорог.

Между тем погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.