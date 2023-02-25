Погода в Одессе и области 25 февраля: подробный прогноз

Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе и области в субботу
Выходные одесситов не порадуют хорошей погодой. Синоптики предупреждают о сильном ветре и шторме.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что ночью может пойти небольшой дождь, однако днем будет без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 11-13°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области следует ожидать переменную облачность. Днем будет дождь. Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 11-16°С тепла. На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В субботу, 25 февраля, по всей территории Украины усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. ГСЧС предупредила украинцев о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках улиц и дорог.
Между тем погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.