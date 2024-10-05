Насувається негода — синоптики попереджають про грози в Одесі
Погода в Одесі завтра, 6 жовтня, буде похмурою та холодною. Вдень і вночі очікуються дощі та гроза. Температура повітря опуститься до +21 °C. Синоптики знову оголосили штормове попередження. Рівень небезпеки — жовтий.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Мінна небезпека
У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.
Погода в Одесі 6 жовтня
Ніч: вночі в Одесі очікуються опади. Температура становитиме +19 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с.
Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +19 °C. Вітер північно-східний, 6 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність та дощ. Температура становитиме +22 °C. Вітер північно-східний, 5 м/с.
Вечір: на вечір в місті теж буде похмура погода. Температура повітря буде +21 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с.
Погода в Одеській області 6 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями великий дощ.
- Вітер північно-східний, 7-14 м/с.
- Температура вночі +15...+20 °C, вдень +20...+23 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Загалом, за словами синоптиків, така погода на Одещині протримається до кінця тижня. Тож не варто розраховувати на повернення тепла.
Нагадаємо, вранці мешканці півдня Одещини відчули землетрус.
Також в Одеській області помітили метелика-велетня.
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