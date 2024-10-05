Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 6 жовтня, буде похмурою та холодною. Вдень і вночі очікуються дощі та гроза. Температура повітря опуститься до +21 °C. Синоптики знову оголосили штормове попередження. Рівень небезпеки — жовтий.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Мінна небезпека

У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Погода в Одесі 6 жовтня

Ніч: вночі в Одесі очікуються опади. Температура становитиме +19 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +19 °C. Вітер північно-східний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність та дощ. Температура становитиме +22 °C. Вітер північно-східний, 5 м/с.

Вечір: на вечір в місті теж буде похмура погода. Температура повітря буде +21 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 6 жовтня

Мінлива хмарність.

Вдень місцями великий дощ.

Вітер північно-східний, 7-14 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +20...+23 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Загалом, за словами синоптиків, така погода на Одещині протримається до кінця тижня. Тож не варто розраховувати на повернення тепла.

Нагадаємо, вранці мешканці півдня Одещини відчули землетрус.

Також в Одеській області помітили метелика-велетня.