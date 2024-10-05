Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 6 октября, будет пасмурной и холодной. Днем и ночью ожидается дождь и гроза. Температура воздуха опустится до +21 °C. Синоптики снова объявили штормовое предупреждение. Уровень опасности — желтый.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Минная опасность

В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Погода в Одессе 6 октября

Ночью: ночью в Одессе ожидаются осадки. Температура составляет +19 °C. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура составляет +19 °C. Ветер северо-восточный, 6-10 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность и дождь. Температура будет составлять +22 °C. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Вечер: на вечер в городе тоже будет пасмурная погода. Температура воздуха составит +21 °C. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 6 октября

Облачно с прояснениями.

Днем местами сильный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +20...+23 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

В целом, по словам синоптиков, такая погода в Одесской области продержится до конца недели. Так что не стоит рассчитывать на возвращение тепла.

Напомним, утром жители юга Одесчины почувствовали землетрясение.

Также в Одесской области заметили бабочку-великана.