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Насувається негода — синоптики розповіли про погоду в Одесі на вихідних

25 листопада 2023 06:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 листопада
Дощова погода в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 25 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна та вітряна погода. Синоптики прогнозують у другій половині дня дощ, який протримається до ночі. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Вранці мінлива хмарність.
  • Протягом дня очікується дощ.
  • Вітер південно-західний — 9,6 м/с.
  • Температура вночі — +3...+7 °С, вдень — +6...+8 °С.
  • Атмосферний тиск — 745 мм рт. ст.
  • Вологість — 92%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
  • Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +3...+5 °С, вдень +8...+12 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 25 листопада

На суботу, 25 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду. У південних регіонах очікуються сильні дощі, а в західних областях та Карпатах — сніг. Окрім того, у східних і Дніпропетровській областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині країни місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від -3 °C до +2 °C, а вдень у центральних та східних областях очікується +1... +6 °C. У південній частині вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1... +6 °C, вдень +4... +9 °C, а в Криму позначки термометрів сягнуть аж до 13°C.

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