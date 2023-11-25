Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 листопада

Дощова погода в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна та вітряна погода. Синоптики прогнозують у другій половині дня дощ, який протримається до ночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Вранці мінлива хмарність.

Протягом дня очікується дощ.

Вітер південно-західний — 9,6 м/с.

Температура вночі — +3...+7 °С, вдень — +6...+8 °С.

Атмосферний тиск — 745 мм рт. ст.

Вологість — 92%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +3...+5 °С, вдень +8...+12 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 25 листопада

На суботу, 25 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду. У південних регіонах очікуються сильні дощі, а в західних областях та Карпатах — сніг. Окрім того, у східних і Дніпропетровській областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині країни місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від -3 °C до +2 °C, а вдень у центральних та східних областях очікується +1... +6 °C. У південній частині вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1... +6 °C, вдень +4... +9 °C, а в Криму позначки термометрів сягнуть аж до 13°C.