Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Наступает ненастье — синоптики рассказали о погоде в Одессе на выходных arrow

Наступает ненастье — синоптики рассказали о погоде в Одессе на выходных

25 ноября 2023 06:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 ноября.
Дождливая погода в Одессе. Фото: Новини.LIVE.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 25 ноября, в Одессе в течение дня ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют во второй половине дня дождь, который продержится до ночи.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Утром переменная облачность.
  • В течение дня будет идти дождь.
  • Ветер юго-западный - 9,6 м/с.
  • Температура ночью — +3...+7°С, днем — +6...+8°С.
  • Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.
  • Влажность — 92%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
  • Ветер ночью северный, днем юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +3...+5°С, днем +8...+12°С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 25 ноября

В субботу, 25 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду. В южных регионах ожидаются сильные дожди, а в западных областях и в Карпатах снег. Кроме того, в восточных и Днепропетровской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части страны местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до +2 °C, а днем в центральных и восточных областях ожидается +1... +6 °C. В южной части ночью столбики термометров будут показывать +1... +6 °C, днем +4... +9 °C, а в Крыму отметки термометров достигнут до 13°C.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме