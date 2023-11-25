Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 ноября.

Дождливая погода в Одессе. Фото: Новини.LIVE.

Сегодня, 25 ноября, в Одессе в течение дня ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют во второй половине дня дождь, который продержится до ночи.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Утром переменная облачность.

В течение дня будет идти дождь.

Ветер юго-западный - 9,6 м/с.

Температура ночью — +3...+7°С, днем — +6...+8°С.

Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Влажность — 92%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер ночью северный, днем юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +3...+5°С, днем +8...+12°С.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 25 ноября

В субботу, 25 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду. В южных регионах ожидаются сильные дожди, а в западных областях и в Карпатах снег. Кроме того, в восточных и Днепропетровской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части страны местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до +2 °C, а днем в центральных и восточных областях ожидается +1... +6 °C. В южной части ночью столбики термометров будут показывать +1... +6 °C, днем +4... +9 °C, а в Крыму отметки термометров достигнут до 13°C.