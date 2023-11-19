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Одеситів чекає перший мороз – синоптики розповіли якою завтра буде погода

19 листопада 2023 16:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Одеситів чекає перший мороз – синоптики розповіли якою завтра буде погода
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 20 листопада, з самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про вітряні вихідні. Упродовж усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається, але на одеситів чекає перший мороз. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується мінлива хмарність. Температура становитиме -2...0 °C. Вітер північно-західний  — 5,7 м/с.

День: вдень в Одесі теж очікується мінлива хмарність. Температура становитиме близько +2 °C. Вітер північно-західний — 4,6 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде вкрите хмарами. Температура повітря знизиться до 0 °C. Вітер північно-західний — до 2,3 м/с. 

Схід сонця: 20 листопада сонце зійде о 07:05.
Захід сонця: 20 листопада сонце заходитиме о 16:19.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 14 хвилин.

Погода в Україні на 20 листопада

За словами синоптикині Наталки Діденко, опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються на сході та заході України. В інших регіонах опадів не передбачається. При цьому народний синоптик попередила про необхідність бути обережними через слизькі та мокрі дороги, які можуть призвести до нещасних випадків.

Температура повітря буде низькою: вночі очікується 0...-6 °С, а вдень -2...+4°С.

Нагадаємо, що ввечері 18 листопада та вранці 19 листопада Україну накрило снігом. При цьому на Прикарпатті вже на повну потужність працюють снігоприбиральні машини.

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