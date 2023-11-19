Одесситов ждет первый мороз – синоптики рассказали, какой завтра будет погода
В понедельник, 20 ноября, с самого утра в Одессе распогодится, и ничто больше не будет напоминать о ветреных выходных. На протяжении всего дня, начиная с утра, осадков не предвидится, но одесситов ждет первый мороз.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Утро: утром ожидается переменная облачность. Температура будет составлять -2...0 °C. Ветер северо-западный — 5,7 м/с.
День: днем в Одессе тоже ожидается переменная облачность. Температура составит около +2 °C. Ветер северо-западный — 4,6 м/с.
Вечер: к вечеру небо будет покрыто облаками. Температура воздуха снижается до 0 °C. Ветер северо-западный — до 2,3 м/с.
Восход солнца: 20 ноября солнце взойдет в 07:05.
Закат: 20 ноября солнце будет заходить в 16:19.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 14 минут.
Погода в Украине на 20 ноября
По словам синоптика Наталки Диденко, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на востоке и западе Украины. В других регионах осадков не ожидается. При этом народный синоптик предупредила о необходимости быть осторожными из-за скользких и мокрых дорог, которые могут привести к несчастным случаям.
Температура воздуха будет низкой: ночью ожидается 0...-6°С, а днем -2...+4°С.
Напомним, что вечером 18 ноября и утром 19 ноября Украину накрыло снегом. При этом в Прикарпатье уже на полную мощность работают снегоуборочные машины.
Читайте Новини.LIVE!