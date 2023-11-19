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Одесситов ждет первый мороз – синоптики рассказали, какой завтра будет погода

19 ноября 2023 16:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Одесситов ждет первый мороз – синоптики рассказали, какой завтра будет погода
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 20 ноября, с самого утра в Одессе распогодится, и ничто больше не будет напоминать о ветреных выходных. На протяжении всего дня, начиная с утра, осадков не предвидится, но одесситов ждет первый мороз.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: утром ожидается переменная облачность. Температура будет составлять -2...0 °C. Ветер северо-западный — 5,7 м/с.

День: днем в Одессе тоже ожидается переменная облачность. Температура составит около +2 °C. Ветер северо-западный — 4,6 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет покрыто облаками. Температура воздуха снижается до 0 °C. Ветер северо-западный — до 2,3 м/с.

Восход солнца: 20 ноября солнце взойдет в 07:05.
Закат: 20 ноября солнце будет заходить в 16:19.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 14 минут.

Погода в Украине на 20 ноября

По словам синоптика Наталки Диденко, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на востоке и западе Украины. В других регионах осадков не ожидается. При этом народный синоптик предупредила о необходимости быть осторожными из-за скользких и мокрых дорог, которые могут привести к несчастным случаям.

Температура воздуха будет низкой: ночью ожидается 0...-6°С, а днем -2...+4°С.

Напомним, что вечером 18 ноября и утром 19 ноября Украину накрыло снегом. При этом в Прикарпатье уже на полную мощность работают снегоуборочные машины.

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