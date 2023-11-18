Оранжевий рівень небезпеки — яка погода чекає одеситів завтра

Люди з парасолями переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 листопада, в Одесі очікується вітряна погода. Синоптики оголосили оранжевий рівень небезпеки. Очікуються пориви вітру до 27 м/с. Вночі помірні опади, вдень без істотних. Температура до п’яти градусів тепла.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ранок: зранку небо буде затягнуте хмарами, місцями можливий дощ. Температура становитиме 0...+2 °C. Вітер північний — 20,6 м/с.

День: вдень в Одесі залишатиметься хмарна погода, проте дощ не передбачається. Температура становитиме близько +3 °C. Вітер північний — 10,0 м/с.

Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами. Температура повітря знизиться до +2 °C. Вітер північний — до 8,9 м/с.

Схід сонця: 19 листопада сонце зійде о 07:04.

Захід сонця: 19 листопада сонце заходитиме о 16:20.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 16 хвилин.

Тривалість ночі: 14 годин 44 хвилини.

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