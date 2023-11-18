Оранжевий рівень небезпеки — яка погода чекає одеситів завтра
Завтра, 19 листопада, в Одесі очікується вітряна погода. Синоптики оголосили оранжевий рівень небезпеки. Очікуються пориви вітру до 27 м/с. Вночі помірні опади, вдень без істотних. Температура до п’яти градусів тепла.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку небо буде затягнуте хмарами, місцями можливий дощ. Температура становитиме 0...+2 °C. Вітер північний — 20,6 м/с.
День: вдень в Одесі залишатиметься хмарна погода, проте дощ не передбачається. Температура становитиме близько +3 °C. Вітер північний — 10,0 м/с.
Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами. Температура повітря знизиться до +2 °C. Вітер північний — до 8,9 м/с.
Схід сонця: 19 листопада сонце зійде о 07:04.
Захід сонця: 19 листопада сонце заходитиме о 16:20.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 16 хвилин.
Тривалість ночі: 14 годин 44 хвилини.
Прогноз погоди в Україні
- У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише у другій половині дня у Карпатах та на Закарпатті очікується дощ із мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі -6...-1 °С, вдень +3...-2 °С.
- У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -6...-1°С, вдень +2...-3°С.
- У центральних областях вночі без опадів, вдень сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби 0…+5 °С.
- У південних областях та у Криму очікуються складні погодні умови. Пройдуть сильні дощі, на Одещині місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 9 - 14 м/с, пориви 17 - 22 м/с. В Азовському морі та на північному заході Чорного моря утримається шторм. Температура повітря +4...-1°С, вдень +2...+7 °С. У Криму протягом доби +7…+12 °С.
- У східних областях вночі без опадів. Вдень дощ із переходом у сніг. На Донеччині значні опади. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9 - 14 м/с. Температура повітря вночі +3...-2 °С, вдень 0...+5 °С.
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