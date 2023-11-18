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Оранжевый уровень опасности — какая погода ждет одесситов завтра

18 ноября 2023 16:41
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Оранжевый уровень опасности — какая погода ждет одесситов завтра
Люди с зонтиками переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Завтра, 19 ноября, в Одессе ожидается ветреная погода. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ожидаются порывы ветра до 27 м/с. Ночью умеренные осадки, днем без существенных. Температура до 5 градусов тепла.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром будет идти дождь, днем будет идти дождь. Температура составит 0...+2°C. Ветер северный — 20,6 м/с.

День: днем в Одессе будет облачная погода, однако дождь не ожидается. Температура составит около +3 °C. Ветер северный — 10,0 м/с.

Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками. Температура воздуха снизится до +2 °C. Ветер северный, до 8,9 м/с.

Восход: 19 ноября солнце взойдет в 07:04.
Закат: 19 ноября солнце будет заходить в 16:20.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 16 минут.
Продолжительность ночи: 14 часов 44 минуты.

Прогноз погоды в Украине

  • В западных областях переменная облачность, без осадков. Лишь во второй половине дня в Карпатах и Закарпатье ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°С, днем +3...-2°С.
  • В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1°С, днем -3...+2°С.
  • В центральных областях ночью без осадков, днем снег, мокрый снег, местами с дождем. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0…+5 °С.
  • В южных областях и Крыму ожидаются сложные погодные условия. Пройдут сильные дожди, в Одесской области местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. В Азовском море и северо-западе Черного моря удержится шторм. Температура воздуха +4...-1°С, днем +2...+7°С. В Крыму в течение суток +7…+12 °С.
  • В восточных областях ночью без осадков. Погода в северных областях Днем дождь с переходом в снег. В Донецкой области значительные осадки. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем 0...+5°С.

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