Оранжевый уровень опасности — какая погода ждет одесситов завтра

Люди с зонтиками переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 ноября, в Одессе ожидается ветреная погода. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ожидаются порывы ветра до 27 м/с. Ночью умеренные осадки, днем без существенных. Температура до 5 градусов тепла.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Утром будет идти дождь, днем будет идти дождь. Температура составит 0...+2°C. Ветер северный — 20,6 м/с.

День: днем в Одессе будет облачная погода, однако дождь не ожидается. Температура составит около +3 °C. Ветер северный — 10,0 м/с.

Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками. Температура воздуха снизится до +2 °C. Ветер северный, до 8,9 м/с.

Восход: 19 ноября солнце взойдет в 07:04.

Закат: 19 ноября солнце будет заходить в 16:20.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 16 минут.

Продолжительность ночи: 14 часов 44 минуты.

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