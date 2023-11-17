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Штормові хвилі та дощ — синоптики розповіли про погоду в Одесі на вихідних

17 листопада 2023 16:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 листопада
Штормові хвилі на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На вихідних в Одесі очікується штормове попередження. Синоптики попереджають, що на небі рідко з'являтиметься з-за хмар. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку небо буде затягнуте хмарами, місцями можливий дощ. Температура становитиме +5...+6 °C. Вітер північно-східний — 10,3 м/с.

День: вдень в Одесі залишатиметься хмарна погода, проте дощ закінчиться. Температура становитиме близько +7 °C. Вітер східний — 20,0 м/с. 

Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами. Температура повітря знизиться до +4 °C. Вітер північно-східний — до 11,9 м/с. 

Схід сонця: 18 листопада сонце зійде о 07:02.
Захід сонця: 18 листопада сонце заходитиме о 16:21.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 19 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

На вихідних на українців очікує вогке холодне повітря. Окрім того, варто лишатися вдома через дощ та сніг, які будуть у більшості регіонів України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та в області очікується незначний дощ та на дорогах ожеледиця. Температура повітря опуститься до -1 °C морозу.

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