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Стрімкий спад температури — синоптики розповіли про погоду в Одесі

16 листопада 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 листопада
Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 17 листопада, синоптики передають переважно хмарну погоду. Опадів не передбачається, проте у другій половині дня очікуються сильні пориви північно-західного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку небо буде затягнуте хмарами, місцями можлива сонячна погода. Температура становитиме +3...+6 °C. Вітер північно-західний — 2,6 м/с.

День: вдень в Одесі залишатиметься хмарна погода, місцями можливий туман. Температура становитиме близько +7 °C. Вітер північно-західний — 5,0 м/с. 

Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами. Температура повітря дещо підніметься до +8 °C. Вітер західний — до 8,1 м/с. 

Схід сонця: 17 листопада сонце зійде о 07:01.
Захід сонця: 17 листопада сонце заходитиме о 16:22.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 21 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Завтра, 17 листопада, Україну накриє потужна негода. У деяких областях очікуються дощі та сніг.

Також ми писали, що метеорологічна модель штучного інтелекту від Google під назвою GraphCast вміє швидко та якісно прогнозувати погоду. Сервіс вміє генерувати прогноз на десять днів приблизно за хвилину.

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