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Стремительный спад температуры — синоптики рассказали о погоде в Одессе

16 ноября 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 ноября.
Люди отдыхают около моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 17 ноября, синоптики передают преимущественно облачную погоду. Осадков не ожидается, однако во второй половине дня ожидаются сильные порывы северо-западного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром будет идти дождь. Температура будет составлять +3...+6 °C. Ветер северо-западный — 2,6 м/с.

День: днем в Одессе будет облачная погода, местами возможен туман. Температура составит около +7 °C. Ветер северо-западный — 5,0 м/с.

Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками. Температура воздуха поднимется до +8 °C. Ветер западный — до 8,1 м/с.

Восход солнца: 17 ноября солнце взойдет в 07:01.
Закат: 17 ноября солнце будет заходить в 16:22.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 21 минут.

Прогноз погоды в Украине

Завтра, 17 ноября, Украину накроет мощное ненастье. В некоторых областях ожидается дождь и снег.

Также мы писали, что метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google под названием GraphCast умеет быстро и качественно прогнозировать погоду. Сервис умеет генерировать прогноз на десять дней примерно за минуту.

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