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Штормовые волны и дождь — синоптики рассказали о погоде в Одессе на выходных

17 ноября 2023 16:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 ноября.
Штормовые волны на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В выходные в Одессе ожидается штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают, что на небе редко будет появляться из-за облаков. Утром будет идти дождь. После обеда он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром будет идти дождь, днем будет идти дождь. Температура будет составлять +5...+6 °C. Ветер северо-восточный — 10,3 м/с.

Днем в Одессе будет облачная погода, однако дождь закончится. Температура составит около +7 °C. Ветер восточный — 20,0 м/с.

Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками. Температура воздуха снизится до +4 °C. Ветер северо-восточный — до 11,9 м/с.

Восход солнца: 18 ноября солнце взойдет в 07:02.
Закат: 18 ноября солнце будет заходить в 16:21.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 19 минут.

Прогноз погоды в Украине

На выходных украинцев ожидает сырой холодный воздух. Кроме того, стоит оставаться дома из-за дождя и снега, которые будут в большинстве регионов Украины.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области ожидается незначительный дождь и на дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до -1 °C мороза.

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