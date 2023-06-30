Насувається негода: в Одесі оголосили штормове попередження

Штормове море. Фото: google

В Одеській області оголошено штормове попередження. У найближчі 1-2 години очікується гроза, що збережеться до кінця дня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Пориви сильного вітру

Враховуючи погіршення погодних умов, мерія Одеси закликає мешканців та гостей міста бути особливо обережними. Рекомендується обмежити переміщення та подорожі, зокрема для літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також просять утриматись від залишення транспортних засобів під деревами та лініями електропередач, а під час пересування під деревами бути особливо обережними, оскільки сильний вітер може призвести до падіння гілок та кабелів.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться в повідомленні.

У разі виявлення морської міни або предметів, які їй схожі, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, 26 червня без світла через негоду залишаються 43 населені пункти Одеської області, із них 9 — частково. Найбільше від негоди постраждали Одеський та Ізмаїльський райони.