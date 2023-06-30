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Надвигается непогода: в Одессе объявили штормовое предупреждение

30 июня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Надвигается непогода: в Одессе объявили штормовое предупреждение
Штормовое море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие 1-2 часа ожидается гроза, которая сохранится до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Порывы сильного ветра

Учитывая ухудшение погодных условий, мэрия Одессы призывает жителей и гостей быть особенно осторожными. Рекомендуется ограничить перемещение и путешествия, в частности для пожилых, детей и беременных женщин. Также просят воздержаться от оставления транспортных средств под деревьями и линиями электропередач, а при передвижении под деревьями быть особенно осторожными, поскольку сильный ветер может привести к падению веток и кабелей.

Опасность для посетителей пляжей

Кроме того, из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в сообщении.

В случае обнаружения морской мины или подобных ей предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, 26 июня без света из-за непогоды остаются 43 населенных пункта Одесской области, из них 9 — частично. Больше всего от непогоды пострадали Одесский и Измаильский районы.

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