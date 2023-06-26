На Одещині через грозу знеструмлено 43 населених пункти

Робота аварійних бригад. Фото: ДТЕК

Станом на 26 червня без світла залишаються 43 населені пункти Одеської області, із них 9 — частково. Найбільше від негоди постраждали Одеський та Ізмаїльський райони.

Про це повідомляють ДТЕК Одеській електромережі.

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Для відновлення електропостачання енергетики вже ремонтують 14 повітряних ліній, що живлять 177 трансформаторних підстанцій області. Для цього залучено 21 бригада, а це — 58 фахівців та 23 одиниці техніки.

"Нагадаємо, складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до обірваних ліній електропередачі", — зазначили енергетики.

У разі відсутності світла повідомте ДТЕК про це через:

приватні повідомлення на офіційній сторінці фейсбук;

спеціальну форму на сайті в розділі "Відсутня електроенергія";

або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90.

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.