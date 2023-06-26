На Одещині через грозу знеструмлено 43 населених пункти
Станом на 26 червня без світла залишаються 43 населені пункти Одеської області, із них 9 — частково. Найбільше від негоди постраждали Одеський та Ізмаїльський райони.
Про це повідомляють ДТЕК Одеській електромережі.
Для відновлення електропостачання енергетики вже ремонтують 14 повітряних ліній, що живлять 177 трансформаторних підстанцій області. Для цього залучено 21 бригада, а це — 58 фахівців та 23 одиниці техніки.
"Нагадаємо, складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до обірваних ліній електропередачі", — зазначили енергетики.
У разі відсутності світла повідомте ДТЕК про це через:
- приватні повідомлення на офіційній сторінці фейсбук;
- спеціальну форму на сайті в розділі "Відсутня електроенергія";
- або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90.
Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Зазначимо, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.