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На Одещині через грозу знеструмлено 43 населених пункти

26 червня 2023 17:30
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині через грозу знеструмлено 43 населених пункти
Робота аварійних бригад. Фото: ДТЕК
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 26 червня без світла залишаються 43 населені пункти Одеської області, із них 9 — частково. Найбільше від негоди постраждали Одеський та Ізмаїльський райони.

Про це повідомляють ДТЕК Одеській електромережі.

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Для відновлення електропостачання енергетики вже ремонтують 14 повітряних ліній, що живлять 177 трансформаторних підстанцій області. Для цього залучено 21 бригада, а це — 58 фахівців та 23 одиниці техніки.

"Нагадаємо, складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до обірваних ліній електропередачі", — зазначили енергетики.

У разі відсутності світла повідомте ДТЕК про це через:

  • приватні повідомлення на офіційній сторінці фейсбук;
  • спеціальну форму на  сайті в розділі "Відсутня електроенергія";
  • або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90.

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.

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