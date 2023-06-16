Відключення світла в Одесі: коли відновлять електропостачання
16 червня 2023 10:40
Фахівці ремонтують електрообладнання. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 16 червня, в частині Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- Люстдорфська дорога, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б (не буде світла до 16:00)
- Дружний масив, 5-9,
- Ак. Сахарова, 16- 50,
- Академіка Заболотного, 56-83В/4,
- Висоцького, 1-25,
- Генерала Бочарова, 57А- 75,
- Добровольського проспект, 112-130/5,
- Марсельська, 32/1-60,
- Семена Палія, 21-133.
Де не буде світла до 18:00
- 36-а лінія, 43, 49, 51,
- 36-а лінія на житловому масиві, 25/2-59,
- 37-а Лінія на житловому масиві, 17-39,
- 47-а Лінія на житловому масиві, 31,
- 51-а Лінія на житловому масиві, 1- 27,
- 52-а Лінія на житловому масиві, 1-30,
- 53-а Лінія на житловому масиві, 2- 29,
- Хутірська, 15-43.
Де не буде світла до 19:00
- Богдана Хмельницького, 3,
- Буніна, 1-8,
- Василя Жуковського, 2-5,
- Деволанівський узвіз, 17,
- Єврейська, 2-4,
- Канатна, 26а-28/3,
- Карантинна, 2, 17,
- М’ясоїдівска, 11-25,
- Марінеско узвіз, 6-18,
- Маріїнська, 6,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Миколаївська дорога, 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183-221,
- Степова, 1-31.
Крім того, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.