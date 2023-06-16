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Відключення світла в Одесі: коли відновлять електропостачання

16 червня 2023 10:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення світла в Одесі: коли відновлять електропостачання
Фахівці ремонтують електрообладнання. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 16 червня, в частині Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00 

  • Люстдорфська дорога, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б (не буде світла до 16:00)
  • Дружний масив, 5-9,
  • Ак. Сахарова, 16- 50, 
  • Академіка Заболотного, 56-83В/4, 
  • Висоцького, 1-25, 
  • Генерала Бочарова, 57А- 75, 
  • Добровольського проспект, 112-130/5, 
  • Марсельська, 32/1-60, 
  • Семена Палія, 21-133.

Де не буде світла до 18:00 

  • 36-а лінія, 43, 49, 51, 
  • 36-а лінія на житловому масиві, 25/2-59, 
  • 37-а Лінія на житловому масиві, 17-39, 
  • 47-а Лінія на житловому масиві, 31, 
  • 51-а Лінія на житловому масиві, 1- 27, 
  • 52-а Лінія на житловому масиві, 1-30, 
  • 53-а Лінія на житловому масиві, 2- 29, 
  • Хутірська, 15-43.

Де не буде світла до 19:00 

  • Богдана Хмельницького, 3, 
  • Буніна, 1-8, 
  • Василя Жуковського, 2-5, 
  • Деволанівський узвіз, 17, 
  • Єврейська, 2-4, 
  • Канатна, 26а-28/3, 
  • Карантинна, 2, 17, 
  • М’ясоїдівска, 11-25, 
  • Марінеско узвіз, 6-18, 
  • Маріїнська, 6, 
  • Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • Миколаївська дорога, 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183-221, 
  • Степова, 1-31.

Крім того, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.

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