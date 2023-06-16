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Отключение света в Одессе: когда возобновят электроснабжение

16 июня 2023 10:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Отключение света в Одессе: когда возобновят электроснабжение
Специалисты ремонтируют электрооборудование. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 16 июня, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 16:00

  • Люстдорфская дорога, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б.
  • Где не будет света до 17:00
  • Дружественный массив, 5-9,
  • Ак. Сахарова, 16-50,
  • Академика Заболотного, 56-83В/4,
  • Высоцкого, 1-25,
  • Генерала Бочарова, 57А-75,
  • Добровольского проспект, 112-130/5,
  • Марсельская, 32/1-60,
  • Семена Палия, 21-133.

Где не будет света до 18:00

  • 36-я линия, 43, 49, 51,
  • 36-я линия на жилом массиве, 25/2-59,
  • 37-я Линия на жилом массиве, 17-39,
  • 47-я Линия на жилом массиве, 31,
  • 51-я Линия на жилом массиве, 1-27,
  • 52-я Линия на жилом массиве, 1-30,
  • 53-я Линия на жилом массиве, 2-29,
  • Хуторская, 15-43.

Где не будет света до 19:00

  • Богдана Хмельницкого, 3,
  • Бунина, 1-8,
  • Василия Жуковского, 2-5,
  • Деволановский спуск, 17,
  • Еврейская, 2-4,
  • Канатная, 26а-28/3,
  • Карантинная, 2, 17,
  • Мясоедовская, 11-25,
  • Маринеско спуск, 6-18,
  • Мариинская, 6,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Николаевская дорога, 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183-221,
  • Степная, 1-31.

Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.

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