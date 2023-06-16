Отключение света в Одессе: когда возобновят электроснабжение

Специалисты ремонтируют электрооборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 16 июня, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 16:00

Люстдорфская дорога, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б.

Где не будет света до 17:00

Дружественный массив, 5-9,

Ак. Сахарова, 16-50,

Академика Заболотного, 56-83В/4,

Высоцкого, 1-25,

Генерала Бочарова, 57А-75,

Добровольского проспект, 112-130/5,

Марсельская, 32/1-60,

Семена Палия, 21-133.

Где не будет света до 18:00

36-я линия, 43, 49, 51,

36-я линия на жилом массиве, 25/2-59,

37-я Линия на жилом массиве, 17-39,

47-я Линия на жилом массиве, 31,

51-я Линия на жилом массиве, 1-27,

52-я Линия на жилом массиве, 1-30,

53-я Линия на жилом массиве, 2-29,

Хуторская, 15-43.

Где не будет света до 19:00

Богдана Хмельницкого, 3,

Бунина, 1-8,

Василия Жуковского, 2-5,

Деволановский спуск, 17,

Еврейская, 2-4,

Канатная, 26а-28/3,

Карантинная, 2, 17,

Мясоедовская, 11-25,

Маринеско спуск, 6-18,

Мариинская, 6,

Геологическая, 9, 9А, 23А,

Николаевская дорога, 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183-221,

Степная, 1-31.

Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.