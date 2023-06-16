Отключение света в Одессе: когда возобновят электроснабжение
16 июня 2023 10:40
Специалисты ремонтируют электрооборудование. Фото: ДТЭК
Сегодня, 16 июня, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Читайте также:
Где не будет света до 16:00
- Люстдорфская дорога, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б.
- Где не будет света до 17:00
- Дружественный массив, 5-9,
- Ак. Сахарова, 16-50,
- Академика Заболотного, 56-83В/4,
- Высоцкого, 1-25,
- Генерала Бочарова, 57А-75,
- Добровольского проспект, 112-130/5,
- Марсельская, 32/1-60,
- Семена Палия, 21-133.
Где не будет света до 18:00
- 36-я линия, 43, 49, 51,
- 36-я линия на жилом массиве, 25/2-59,
- 37-я Линия на жилом массиве, 17-39,
- 47-я Линия на жилом массиве, 31,
- 51-я Линия на жилом массиве, 1-27,
- 52-я Линия на жилом массиве, 1-30,
- 53-я Линия на жилом массиве, 2-29,
- Хуторская, 15-43.
Где не будет света до 19:00
- Богдана Хмельницкого, 3,
- Бунина, 1-8,
- Василия Жуковского, 2-5,
- Деволановский спуск, 17,
- Еврейская, 2-4,
- Канатная, 26а-28/3,
- Карантинная, 2, 17,
- Мясоедовская, 11-25,
- Маринеско спуск, 6-18,
- Мариинская, 6,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Николаевская дорога, 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183-221,
- Степная, 1-31.
Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.