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В Одесской области из-за грозы обесточены 43 населенных пункта

26 июня 2023 17:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области из-за грозы обесточены 43 населенных пункта
Работа аварийных бригад. Фото: ДТЭК
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 26 июня без света остаются 43 населенных пункта Одесской области, из них 9 — частично. Больше всего от непогоды пострадали Одесский и Измаильский районы.

Об этом сообщают ДТЭК Одесской электросети.

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Для восстановления электроснабжения энергетики уже ремонтируют 14 воздушных линий, питающих 177 трансформаторных подстанций области. Для этого привлечена 21 бригада, а это 58 специалистов и 23 единицы техники.

"Напомним, сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи", — отметили энергетики.

В случае отсутствия света сообщите ДТЭК об этом через:

  • частные сообщения на официальной странице фейсбука;
  • специальную форму на сайте в разделе "Отсутствует электроэнергия";
  • или позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или по стационарному телефону +38 (048) 705 90 90.

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Отметим, что в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.

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