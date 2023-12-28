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Насувається похолодання — синоптики розказали про погоду в Одесі сьогодні

28 грудня 2023 06:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 грудня
Жінки гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 28 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, з проясненням. Синоптики опадів не прогнозують, однак залишатиметься сильний північно-західний вітер. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Місцями з проясненням.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі — +3...+4 °С, вдень — +5...+7 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Переважно хмарно, місцями з проясненням.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 7-14 м/с. Температура вночі +3...+6 °С, вдень — +9...+13°С.
  • На автошляхах області видимість до кілометра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Синоптики попереджають, що 28 грудня на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

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