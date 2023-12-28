Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 грудня

Насувається похолодання — синоптики розказали про погоду в Одесі сьогодні
28 грудня 2023 06:03
Жінки гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 28 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, з проясненням. Синоптики опадів не прогнозують, однак залишатиметься сильний північно-західний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Місцями з проясненням.
- Без опадів.
- Вітер західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі — +3...+4 °С, вдень — +5...+7 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно, місцями з проясненням.
- Без опадів.
- Вітер західний, 7-14 м/с. Температура вночі +3...+6 °С, вдень — +9...+13°С.
- На автошляхах області видимість до кілометра.
Погода в Україні
Синоптики попереджають, що 28 грудня на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Читайте Новини.LIVE!