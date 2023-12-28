Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 декабря.

Женщины гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 декабря, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако остается сильный северо-западный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Местами с прояснением.

Без осадков.

Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура ночью — +3...+4°С, днем — +5...+7°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно, местами с прояснением.

Без осадков.

Ветер западный, 7-14 м/с. Температура ночью +3...+6°С, днем +9...+13°С.

На дорогах области видимость до километра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Синоптики предупреждают, что 28 декабря украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Обойдется без осадков, лишь в восточных и Сумских областях ночью небольшой мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Ночью по востоку страны местами порывы 15-20 м/с.