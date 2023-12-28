Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 декабря.

Надвигается похолодание — синоптики рассказали о погоде в Одессе
28 декабря 2023 06:03
Женщины гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 28 декабря, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако остается сильный северо-западный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Местами с прояснением.
- Без осадков.
- Ветер западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью — +3...+4°С, днем — +5...+7°С.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно, местами с прояснением.
- Без осадков.
- Ветер западный, 7-14 м/с. Температура ночью +3...+6°С, днем +9...+13°С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
Синоптики предупреждают, что 28 декабря украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Обойдется без осадков, лишь в восточных и Сумских областях ночью небольшой мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Ночью по востоку страны местами порывы 15-20 м/с.
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