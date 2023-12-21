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Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

21 грудня 2023 06:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 грудня
Чоловік сидить за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру, однак опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 2-8 м/с.
  • Температура вночі — +5...+8 °С, вдень — +6...+7 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Переважно хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі +2...+7 °С, вдень — +8...+12 °С.
  • На автошляхах області видимість до кілометра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

У більшості областей 21 грудня опадів не очікується, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь. Вірогідно, буде невелика хмарність з проясненнями. 

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