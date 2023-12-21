Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 грудня

Чоловік сидить за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру, однак опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 2-8 м/с.

Температура вночі — +5...+8 °С, вдень — +6...+7 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі +2...+7 °С, вдень — +8...+12 °С.

На автошляхах області видимість до кілометра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

У більшості областей 21 грудня опадів не очікується, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь. Вірогідно, буде невелика хмарність з проясненнями.