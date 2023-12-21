Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 декабря

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
21 декабря 2023 06:03
Мужчина сидит за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 21 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра, однако осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 2-8 м/с.
- Температура ночью — +5...+8°С, днем — +6...+7°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 3-10 м/с. Температура ночью +2...+7°С, днем +8...+12°С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
В большинстве областей 21 декабря осадков не ожидается, лишь днем в Закарпатье и Прикарпатье снег, местами с дождем, местами гололед. Вероятно, будет небольшая облачность с прояснениями.
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