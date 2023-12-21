Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 декабря

Мужчина сидит за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра, однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 2-8 м/с.

Температура ночью — +5...+8°С, днем — +6...+7°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-10 м/с. Температура ночью +2...+7°С, днем +8...+12°С.

На дорогах области видимость до километра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В большинстве областей 21 декабря осадков не ожидается, лишь днем в Закарпатье и Прикарпатье снег, местами с дождем, местами гололед. Вероятно, будет небольшая облачность с прояснениями.