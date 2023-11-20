Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 листопада

Насувають перші заморозки — синоптики розповіли про погоду в Одесі
У вівторок, 21 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Синоптики прогнозують вночі перші заморозки до -1 °C, водночас опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується мінлива хмарність. Температура становитиме -1...+5 °C. Вітер східний — 3,1 м/с.
День: вдень в Одесі теж очікується мінлива хмарність. Температура становитиме близько +7 °C. Вітер південно-східний — 5,7 м/с.
Вечір: на вечір небо буде вкрите хмарами. Температура повітря залишатиметься на рівні +6 °C. Вітер східний — до 5,9 м/с.
Схід сонця: 21 листопада сонце зійде о 07:07.
Захід сонця: 21 листопада сонце заходитиме о 16:18.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 11 хвилин.
Погода в Україні на 21 листопада
В Україні завтра, 21 листопада, очікується тепла погода. Утім, у столиці України очікується мінусова температура повітря.
На заході України температура буде -4…0 °С, а вдень стовпчик термометра підніметься до +4…+9 °С. Але погоду у цьому регіоні затьмарить дощ, а в Карпатах очікується сніг.
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