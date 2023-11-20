Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 ноября.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 21 ноября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют ночью первые заморозки до -1 °C, в то время как осадки не предполагаются.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: утром ожидается переменная облачность. Температура будет составлять -1...+5 °C. Ветер восточный — 3,1 м/с.

День: днем в Одессе тоже ожидается переменная облачность. Температура составит около +7 °C. Ветер юго-восточный — 5,7 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет покрыто облаками. Температура воздуха будет оставаться на уровне +6 °C. Ветер восточный — до 5,9 м/с.

Восход солнца: 21 ноября солнце взойдет в 07:07.

Закат: 21 ноября солнце будет заходить в 16:18.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 11 минут.

Погода в Украине на 21 ноября

В Украине завтра, 21 ноября, ожидается теплая погода. В столице Украины ожидается минусовая температура воздуха.

На западе Украины температура будет -4…0 °С, а днем столбик термометра поднимется до +4…+9 °С. Но погода в этом регионе омрачится дождем, а в Карпатах ожидается снег.