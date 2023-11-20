Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Надвигаются первые заморозки — синоптики рассказали о погоде в Одессе arrow

Надвигаются первые заморозки — синоптики рассказали о погоде в Одессе

20 ноября 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 ноября.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 21 ноября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют ночью первые заморозки до -1 °C, в то время как осадки не предполагаются.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Утро: утром ожидается переменная облачность. Температура будет составлять -1...+5 °C. Ветер восточный — 3,1 м/с.

День: днем в Одессе тоже ожидается переменная облачность. Температура составит около +7 °C. Ветер юго-восточный — 5,7 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет покрыто облаками. Температура воздуха будет оставаться на уровне +6 °C. Ветер восточный — до 5,9 м/с.

Восход солнца: 21 ноября солнце взойдет в 07:07.
Закат: 21 ноября солнце будет заходить в 16:18.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 11 минут.

Погода в Украине на 21 ноября

В Украине завтра, 21 ноября, ожидается теплая погода. В столице Украины ожидается минусовая температура воздуха.

На западе Украины температура будет -4…0 °С, а днем столбик термометра поднимется до +4…+9 °С. Но погода в этом регионе омрачится дождем, а в Карпатах ожидается снег.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме