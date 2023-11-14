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Насуваються зливи та антициклон — синоптики попередили про погоду в Одесі

14 листопада 2023 16:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 листопада
Жінка стоїть під парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 15 листопада, в Одесі очікується хмарна погода зі зливами. Синоптики прогнозують, що у другій половині дня дощ може посилитися. Водночас штормовий вітер піде на спад. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку небо буде затягнуте хмарами, невеличкий дощ. Температура становитиме +10...+11 °C. Вітер західний — 3,1 м/с.

День: вдень в Одесі залишатиметься хмарна погода, місцями посилиться дощ. Температура становитиме близько +11...+10 °C. Вітер південно-західний — 2,5 м/с. 

Вечір: на вечір небо все буде вкрите хмарами, почнеться злива. Температура повітря знизиться до +11 °C. Вітер західний — до 4,6 м/с. 

Схід сонця: 10 листопада сонце зійде о 06:58.
Захід сонця: 10 листопада сонце заходитиме о 16:24.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 26 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

В Україні завтра очікується хмарна погода. Також в цей день йтимуть дощі в більшості областей України. За словами народного синоптика, 15 листопада до України прийде так звана циклонічна депресія.

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