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Надвигаются ливни и антициклон — синоптики предупредили о погоде в Одессе

14 ноября 2023 16:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 ноября.
Женщина стоит под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 15 ноября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня дождь может усилиться. В то же время штормовой ветер пойдет на убыль.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: утром будет идти дождь. Температура составит +10...+11°C. Ветер западный — 3,1 м/с.

Днем в Одессе будет облачная погода, местами усилится дождь. Температура составит около +11...+10°C. Ветер юго-западный — 2,5 м/с.

Вечер: к вечеру небо все будет покрыто облаками, начнется ливень. Температура воздуха снизится до +11 °C. Ветер западный — до 4,6 м/с.

Восход солнца: 15 ноября солнце взойдет в 06:58.
Закат: 15 ноября солнце будет заходить в 16:24.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 26 минут.

Прогноз погоды в Украине

В Украине завтра ожидается облачная погода. Также в этот день будут идти дожди в большинстве областей Украины. По словам народного синоптика, 15 ноября в Украину придет так называемая циклоническая депрессия.

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