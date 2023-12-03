Наталія Гуменюк більше не очолює пресцентр Сил оборони Півдня України — чутки

Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у мережі з’явилася інформація, що у керівництві пресслужби Сил оборони Півдня відбулася кадрова зміна. Те що Наталія Гуменюк більше не виконуватиме обов'язки начальника Об’єднаного координаційного пресцентру — лише чутки.

Про це журналістам повідомила сама Наталія Гуменюк.

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Зазначимо, що інформацію про звільнення інтерпретували з її допису у Facebook.

Допис Наталії Гуменюк. Фото: скриншот

Пізніше в коментарях Наталія Гуменюк теж спростувала інформацію про своє звільнення з пресслужби Сил оборони Півдня.

Коментар зі спростування інформації. Фото: скриншот

Згідно з інформацією на її сторінці, військова досі працює у пресслужбі Морської охорони у Державній прикордонній службі України. Цю посаду вона обіймала до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також на сайті ДПСУ вказано, що Наталія Гуменюк — помічник начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації.

Варто відзначити, що Наталія Гуменюк очолила Об’єднаний координаційний пресцентр весною 2022 року. Вона отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня за свою службу.

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