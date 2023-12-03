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Наталія Гуменюк більше не очолює пресцентр Сил оборони Півдня України — чутки

3 грудня 2023 15:37
оновлено: 15:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Наталія Гуменюк більше не очолює пресцентр Сил оборони Півдня України — чутки
Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні у мережі з’явилася інформація, що у керівництві пресслужби Сил оборони Півдня відбулася кадрова зміна. Те що Наталія Гуменюк більше не виконуватиме обов'язки начальника Об’єднаного координаційного пресцентру — лише чутки. 

Про це журналістам повідомила сама Наталія Гуменюк.

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Зазначимо, що інформацію про звільнення інтерпретували з її допису у Facebook.

Допис Наталії Гуменюк. Фото: скриншот

Пізніше в коментарях Наталія Гуменюк теж спростувала інформацію про своє звільнення з пресслужби Сил оборони Півдня.

Коментар зі спростування інформації. Фото: скриншот 

Згідно з інформацією на її сторінці, військова досі працює у пресслужбі Морської охорони у Державній прикордонній службі України. Цю посаду вона обіймала до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також на сайті ДПСУ вказано, що Наталія Гуменюк — помічник начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації.

Варто відзначити, що Наталія Гуменюк очолила Об’єднаний координаційний пресцентр весною 2022 року. Вона отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня за свою службу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одеській міській раді обрали нового очільника департаменту земельних ресурсів. Ним став Леонід Гребенюк, який замінив на посаді Олександра Філатова.

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