Наталія Гуменюк більше не очолює пресцентр Сил оборони Півдня України — чутки
Сьогодні у мережі з’явилася інформація, що у керівництві пресслужби Сил оборони Півдня відбулася кадрова зміна. Те що Наталія Гуменюк більше не виконуватиме обов'язки начальника Об’єднаного координаційного пресцентру — лише чутки.
Про це журналістам повідомила сама Наталія Гуменюк.
Зазначимо, що інформацію про звільнення інтерпретували з її допису у Facebook.
Пізніше в коментарях Наталія Гуменюк теж спростувала інформацію про своє звільнення з пресслужби Сил оборони Півдня.
Згідно з інформацією на її сторінці, військова досі працює у пресслужбі Морської охорони у Державній прикордонній службі України. Цю посаду вона обіймала до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також на сайті ДПСУ вказано, що Наталія Гуменюк — помічник начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації.
Варто відзначити, що Наталія Гуменюк очолила Об’єднаний координаційний пресцентр весною 2022 року. Вона отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня за свою службу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одеській міській раді обрали нового очільника департаменту земельних ресурсів. Ним став Леонід Гребенюк, який замінив на посаді Олександра Філатова.
Читайте Новини.LIVE!