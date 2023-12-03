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Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр Сил обороны Юга Украины — слухи

3 декабря 2023 15:37
обновлено: 15:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр Сил обороны Юга Украины — слухи
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня в сети появилась информация, что в руководстве пресс-службы Сил обороны Юга произошла кадровая смена. То, что Наталья Гуменюк больше не будет исполнять обязанности начальника Объединенного координационного прессцентра — только слухи.

Об этом журналистам сообщила сама Наталья Гуменюк .

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Отметим, что информацию об увольнении интерпретировали по ее сообщению в Facebook.

Сообщение Наталии Гуменюк. Фото: скриншот

Позже в комментариях Наталья Гуменюк тоже опровергла информацию о своем увольнении из пресс-службы Сил обороны Юга.

Комментарий по опровержению информации. Фото: скриншот

Согласно информации на ее странице, Гуменюк до сих пор работает в пресс-службе Морской охраны в Государственной пограничной службе Украины. Эту должность она занимала до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также на сайте ГПСУ указано, что Наталья Гуменюк – помощник начальника регионального управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации.

Стоит отметить, что Наталья Гуменюк возглавила Объединенный координационный пресс-центр весной 2022 года. Она получила орден княгини Ольги ІІІ степени за свою службу.

Напомним, ранее мы писали, что в одесском городском совете избрали нового главу департамента земельных ресурсов. Им стал Леонид Гребенюк, заменивший в должности Александра Филатова.

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