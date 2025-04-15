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НАТО хоче зробити Україну сильною державою — Рютте в Одесі

15 квітня 2025 18:52
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Генсаек НАТО Рютте засудив удари РФ по Одесі та заявив що Альянс продовже допомагати Україні
Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

НАТО продовжить надавати політичну та практичну допомогу Україні — зокрема через постачання зброї та навчання військових. Крім того, в Альянсі засудили нещодавні удари по Одесі.

Про це повідомив Генсек НАТО Марк Рютте під час брифінгу в Одесі

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Генсек НАТО засудив нещодавні атаки РФ на цивільну інфраструктуру, зокрема на житлові будинки та лікарню в Одесі. А також обстріл Сум, унаслідок якого загинули понад 30 людей. 

"Для мене важливо бути сьогодні поруч із вами в Одесі — місті, яке постійно зазнає атак під час російської війни проти України. Моє серце з народом України — з тими, хто втратив близьких у нещодавніх обстрілах, хто отримав поранення, втратив житло чи мрії через цю несправедливу й незаконну війну", — сказав Марк Рютте.

Марк Рютте також підтвердив, що НАТО прагне зробити Україну сильною, суверенною державою, здатною не лише оборонятися, а й стримувати майбутню агресію. На ці цілі за перші місяці 2025 року вже виділили 20 мільярдів євро. Крім того, союзники, зокрема Франція та Велика Британія, готові долучитися до процесу встановлення миру.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що генсек НАТО відвідав одеський шпиталь. А також про те, що РФ ігнорує перемир'я ударами по Україні.

Одеса НАТО Новини Одеси Марк Рютте війна в Україні
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