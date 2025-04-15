Генсаек НАТО Рютте осудил удары РФ по Одессе и заявил что Альянс продолжит помогать Украине

Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

НАТО продолжит оказывать политическую и практическую помощь Украине — в частности через поставки оружия и обучение военных. Кроме того, в Альянсе осудили недавние удары по Одессе.

Об этом сообщил Генсек НАТО Марк Рютте во время брифинга в Одессе.

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Генсек НАТО осудил недавние атаки РФ на гражданскую инфраструктуру, в частности на жилые дома и больницу в Одессе. А также обстрел Сум, в результате которого погибли более 30 человек.

"Для меня важно быть сегодня рядом с вами в Одессе — городе, который постоянно подвергается атакам во время российской войны против Украины. Мое сердце с народом Украины — с теми, кто потерял близких в недавних обстрелах, кто получил ранения, потерял жилье или мечты из-за этой несправедливой и незаконной войны",— сказал Марк Рютте.

Марк Рютте также подтвердил, что НАТО стремится сделать Украину сильным, суверенным государством, способным не только обороняться, но и сдерживать будущую агрессию. На эти цели за первые месяцы 2025 года выделили 20 миллиардов евро. Кроме того, союзники, в частности Франция и Великобритания, готовы присоединиться к процессу установления мира.

Напомним, недавно мы писали о том, что генсек НАТО посетил одесский госпиталь. А также о том, что РФ игнорирует перемирие ударами по Украине.