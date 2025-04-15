Генсаек НАТО Рютте осудил удары РФ по Одессе и заявил что Альянс продолжит помогать Украине

НАТО хочет сделать Украину сильным государством — Рютте в Одессе
НАТО продолжит оказывать политическую и практическую помощь Украине — в частности через поставки оружия и обучение военных. Кроме того, в Альянсе осудили недавние удары по Одессе.
Об этом сообщил Генсек НАТО Марк Рютте во время брифинга в Одессе.
Рютте осудил обстрелы Одессы
Генсек НАТО осудил недавние атаки РФ на гражданскую инфраструктуру, в частности на жилые дома и больницу в Одессе. А также обстрел Сум, в результате которого погибли более 30 человек.
"Для меня важно быть сегодня рядом с вами в Одессе — городе, который постоянно подвергается атакам во время российской войны против Украины. Мое сердце с народом Украины — с теми, кто потерял близких в недавних обстрелах, кто получил ранения, потерял жилье или мечты из-за этой несправедливой и незаконной войны",— сказал Марк Рютте.
Марк Рютте также подтвердил, что НАТО стремится сделать Украину сильным, суверенным государством, способным не только обороняться, но и сдерживать будущую агрессию. На эти цели за первые месяцы 2025 года выделили 20 миллиардов евро. Кроме того, союзники, в частности Франция и Великобритания, готовы присоединиться к процессу установления мира.
Напомним, недавно мы писали о том, что генсек НАТО посетил одесский госпиталь. А также о том, что РФ игнорирует перемирие ударами по Украине.
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