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"Навчіться робити бізнес": реакція одеситів на подорожчання проїзду на канатній дорозі

6 липня 2023 13:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Навчіться робити бізнес": реакція одеситів на подорожчання проїзду на канатній дорозі
Канатна дорога в Одесі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вартість проїзду в одну сторону на канатній дорозі в Одесі відтепер становитиме 150 гривень з людини. Ціни були переглянуті через збільшення вартості електроенергії в Україні. 

Про це повідомляють на сторінці Канатна дорога та пляж Отрада у facebook. 

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"Канатна дорога до останнього тримала вартість проїзду, але з 5 липня 2023 року ми вимушені змінити ціну, у зв'язку з тим, що ціни на електроенергію в Україні значно збільшені, як для населення, так для бізнесу. Вартість проїзду з 5 липня 2023 року буде складати 150 грн за одну людину в одному напрямку, діти до трьох років — безплатно", — йдеться в повідомленні. 

Як одесити відреагували на підвищення цін

Більшість містян незадоволенні підняттям цін. Люди впевнені, що тепер канатна дорога може і зовсім закритись.

Реакція одеситів на підняття вартості проїзду. Фото: скриншот
Реакція одеситів на підняття вартості проїзду. Фото: скриншот

Дехто вважає, що якби ціна була меншою, то охочих проїхатись було б в рази більше. Також люди невдоволені тим, що навіть без пасажирів канатна дорога працює. Тому одеситам незрозуміло, чому б не зробити ціну меншою. 

Думка одесита: якби вартість проїзду була б 20 гривень - черга була б до вокзалу. Фото: скриншот
Думка одесита: якби вартість проїзду була б 20 гривень — черга була б до вокзалу. Фото: скриншот

Хтось бачить у цьому подорожчанні корупційну складову. А деякі люди вважають, що це зроблено аби канатна дорога зникла й там з’явилась новобудова. 

Обурені коментарі людей. Фото: скриншот
Обурені коментарі людей. Фото: скриншот

Кому належить канатна дорога

Зазначимо, канатна дорога надана в оренду юридичній фірмі, яка належить Донченко Світлані, Резнікову Юрію та Резніковій Юлії. Крім того, вони є орендарями пляжу "Відрада".

Відомості про канатну дорогу в youcontrol. Фото: скриншот

Зазначимо, хоч канатна дорога й веде до моря, представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" щодня моніторять якість води. Морська вода вже відповідає санітарним нормам. Втім, наразі в регіоні діє заборона відвідування пляжів.

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