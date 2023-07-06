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"Научитесь делать бизнес": реакция одесситов на подорожание проезда на канатной дороге

6 июля 2023 13:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Научитесь делать бизнес": реакция одесситов на подорожание проезда на канатной дороге
Канатная дорога в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Стоимость проезда в одну сторону на канатной дороге в Одессе теперь составит 150 гривен с человека. Цены были пересмотрены из-за увеличения стоимости электроэнергии в Украине.

Об этом сообщают на странице Канатная дорога и пляж Отрада в Facebook.

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"Канатная дорога до последнего держала стоимость проезда, но с 5 июля 2023 года мы вынуждены изменить цену, в связи с тем, что цены на электроэнергию в Украине значительно увеличены как для населения, так и для бизнеса. Стоимость проезда с 5 июля 2023 года будет составлять 150 грн за одного человека в одном направлении, дети до трех лет — бесплатно", — говорится в сообщении.

Как одесситы отреагировали на повышение цен

Большинство горожан неудовлетворены поднятием цен. Люди уверены, что теперь канатная дорога может и вовсе закрыться.

Реакция одесситов на повышение стоимости проезда. Фото: скриншот
Реакция одесситов на повышение стоимости проезда. Фото: скриншот

Некоторые считают, что если бы цена была меньше, то желающих проехаться было бы в разы больше. Также люди недовольны тем, что даже без пассажиров работает канатная дорога. Поэтому одесситам непонятно, почему бы не сделать цену меньше.

Мнение одессита: если бы стоимость проезда была бы 20 гривен – очередь была бы до вокзала. Фото: скриншот
Мнение одессита: если бы стоимость проезда была бы 20 гривен — очередь была бы до вокзала. Фото: скриншот

Кто-то видит в этом удорожании коррупционную составляющую. А некоторые люди считают, что это сделано, чтобы канатная дорога исчезла и там появилась новостройка.

Возмущены комментарии людей. Фото: скриншот
Возмущенные комментарии людей. Фото: скриншот

Кому принадлежит канатная дорога

Отметим, канатная дорога предоставлена в аренду юридической фирме, принадлежащей Донченко Светлане, Резникову Юрию и Резниковой Юлии. Кроме того, они являются арендаторами пляжа "Отрада".

Сведения о канатной дороге в youcontrol. Фото: скриншот

Отметим, хоть канатная дорога и ведет к морю, представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" ежедневно мониторят качество воды. Морская вода уже отвечает санитарным нормам. Впрочем, в регионе действует запрет посещения пляжей.

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