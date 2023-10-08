Навічно Герой: болградці зібрали необхідні підписи під петицією до Президента

Військовий сидить на колесі. Фото ілюстративне. Фото: Viacheslav Ratynskyi - Reuters

Електронна петиція, яка стосується присудження звання Героя посмертно Артуру Васильовичу Грамі, уродженцю Тарутинської громади, набрала необхідну кількість голосів для розгляду Президентом.

Про це журналісти Новини.LIVE дізнались із сайту Президента України.

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Електронна петиція з’явилась на сайті офіційного представництва Президента України 28 липня. За два з половиною місяці українці змогли зібрати необхідну кількість підписів - 25 тисяч.

Фото: скриншот петиції

Життя і служба Артура Грама

Артур Грама, який до війни мав стабільне та щасливе життя, вирішив приєднатися до армії та служити своїй країні у важкі часи. Його шлях був наповнений мужністю та самовідданістю. Артур брав участь у бойових діях, демонструючи мужність та високий професіоналізм. Його внесок у звільнення Миколаївської області та Херсону був надзвичайно важливим та визнаним нагородами.

Трагічна загибель на бойових позиціях

11 липня 2023 року молодший сержант Артур Грама загинув у бою, залишивши на завжди в серцях громадян пам'ять про свою мужність та відданість. Його 9-річний син залишився напівсиротою.

Наразі петиція є зібраною та готовою до розгляду Президентом України. Очікується відповідь від вищого керівника держави на визнання мужності та відданості Героя України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі з’явиться окреме кладовище для військових, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України. Для цього уже визначено окремий сектор, де будуть встановлені надгробки однакового зразка. Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська.