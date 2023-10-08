Навечно Герой: болградцы собрали необходимые подписи под петицией Президенту
Электронная петиция, касающаяся присуждения звания Героя посмертно Артуру Васильевичу Грама, уроженцу Тарутинской громады, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения Президентом.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с сайта Президента Украины.
Электронная петиция появилась на сайте официального представительства Президента Украины 28 июля. За два с половиной месяца украинцы смогли собрать необходимое количество подписей – 25 тысяч.
Жизнь и служба Артура Грама
Артур Грама, который до войны имел стабильную и счастливую жизнь, решил присоединиться к армии и служить своей стране в трудные времена. Его путь был наполнен мужеством и самоотверженностью. Артур участвовал в боевых действиях, демонстрируя мужество и высокий профессионализм. Его вклад в освобождение Николаевской области и Херсона был чрезвычайно важным и отмечен наградами.
Трагическая гибель на боевых позициях
11 июля 2023 года младший сержант Артур Грама погиб в бою, оставив навсегда в сердцах граждан память о своем мужестве и преданности.
В настоящее время петиция собрана и готова к рассмотрению Президентом Украины. Ожидается ответ от высшего руководителя государства на признание мужества и преданности Героя Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Одессе появится отдельное кладбище для военных, отдавших свою жизнь, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Для этого уже определен отдельный сектор, где будут установлены надгробия одинакового образца. Об этом на брифинге рассказала директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.