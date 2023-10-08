Навечно Герой: болградцы собрали необходимые подписи под петицией Президенту

Военный сидит на колесе. Фото иллюстративное. Фото: Viacheslav Ratynskyi - Reuters

Электронная петиция, касающаяся присуждения звания Героя посмертно Артуру Васильевичу Грама, уроженцу Тарутинской громады, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения Президентом.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с сайта Президента Украины.

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Электронная петиция появилась на сайте официального представительства Президента Украины 28 июля. За два с половиной месяца украинцы смогли собрать необходимое количество подписей – 25 тысяч.

Фото: скриншот петиции

Жизнь и служба Артура Грама

Артур Грама, который до войны имел стабильную и счастливую жизнь, решил присоединиться к армии и служить своей стране в трудные времена. Его путь был наполнен мужеством и самоотверженностью. Артур участвовал в боевых действиях, демонстрируя мужество и высокий профессионализм. Его вклад в освобождение Николаевской области и Херсона был чрезвычайно важным и отмечен наградами.

Трагическая гибель на боевых позициях

11 июля 2023 года младший сержант Артур Грама погиб в бою, оставив навсегда в сердцах граждан память о своем мужестве и преданности.

В настоящее время петиция собрана и готова к рассмотрению Президентом Украины. Ожидается ответ от высшего руководителя государства на признание мужества и преданности Героя Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе появится отдельное кладбище для военных, отдавших свою жизнь, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Для этого уже определен отдельный сектор, где будут установлены надгробия одинакового образца. Об этом на брифинге рассказала директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.