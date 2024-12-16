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Нажилися на допомозі бідним — нова схема в Одесі

16 грудня 2024 14:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі обвинувачують дві фірми у змові на торгах
Офіс Антимонопольного комітету. Фото: АМКУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Антимонопольний комітет виявив ознаки змови під час закупівлі продуктових наборів в Одесі. Йдеться про 24 тис. пайків для соціально вразливих верств населення в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України

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В АМКУ вважають, що під час аукціону, проведеного у 2023 році, фірми "Медуша" та "Партнер Юкрейн" узгоджували свої дії. Щодо цього відкрито відповідну справу.

За даними платформи Prozorro, обидві фірми брали участь у тендері, оголошеному міським департаментом праці та соцполітики. Втім, їх пропозиції відхилили через невідповідні технічні характеристики й неправильне фасування товару. Таким чином, перемогу здобув третій учасник торгів, компанія "Проект інвест ХХІ". 

Зазначимо, що фірма-переможець регулярно отримує підряди на постачання їжі до одеських шкіл. Водночас підприємство фігурує у кримінальному розслідуванні щодо розтрати бюджетних грошей.

Нагадаємо, поліція викрила масштабну шахрайську схему на Укрзалізниці. Також на Миколаївщині депутат намагався нажитися на обстрілах міста.

Одеса тендер АМКУ шахрайство Новини Одеси соціальна допомога

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

15:25 Оформлення відстрочки по e-mail — чи можливо це

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