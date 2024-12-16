В Одесі обвинувачують дві фірми у змові на торгах

Офіс Антимонопольного комітету. Фото: АМКУ

Антимонопольний комітет виявив ознаки змови під час закупівлі продуктових наборів в Одесі. Йдеться про 24 тис. пайків для соціально вразливих верств населення в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України.

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В АМКУ вважають, що під час аукціону, проведеного у 2023 році, фірми "Медуша" та "Партнер Юкрейн" узгоджували свої дії. Щодо цього відкрито відповідну справу.

За даними платформи Prozorro, обидві фірми брали участь у тендері, оголошеному міським департаментом праці та соцполітики. Втім, їх пропозиції відхилили через невідповідні технічні характеристики й неправильне фасування товару. Таким чином, перемогу здобув третій учасник торгів, компанія "Проект інвест ХХІ".

Зазначимо, що фірма-переможець регулярно отримує підряди на постачання їжі до одеських шкіл. Водночас підприємство фігурує у кримінальному розслідуванні щодо розтрати бюджетних грошей.

Нагадаємо, поліція викрила масштабну шахрайську схему на Укрзалізниці. Також на Миколаївщині депутат намагався нажитися на обстрілах міста.