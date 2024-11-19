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На Миколаївщині депутат намагався нажитися на обстрілах міста

19 листопада 2024 19:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Депутат з Миколаївщини імітував знищення зерна
Уламки ракети серед зерна. Фото: Офіс генпрокурора
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Депутату однієї з міських рад Миколаївської області повідомили про підозру у шахрайстві. Слідство вважає, що він імітував знищення партії зерна внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у вівторок, 19 листопада.

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Що сталося 

За даними слідства, у 2022 році, ще до початку повномасштабного вторгнення, одне з товариств у Миколаївській області уклало з іноземною фірмою міжнародний контракт на постачання зерна сої. Депутат організував перевалку й завантаження товару, а також обіцяв допомогти оформити супровідні та митні документи.  Для цього він залучив підконтрольну підрядну компанію. 

Після початку повномасштабної війни через обстріли завантаження судна зупинили. Екіпаж, який складався з іноземних моряків, евакуювали. Слідство вважає, що депутат, користуючись цим, вивантажив частину зерна до складу у порту. 

"Щоб приховати злочинну діяльність, депутат організував розкидання уламків ракет, імітуючи влучання в склад ворожих снарядів та знищення зерна. Надалі він звернувся до поліції, щоб зафіксувати пошкодження", — повідомляють в Офісі генпрокурора.

Фактично ж підозрюваний розпорядився зерном на власний розсуд. Через це товариство недоотримало 23 млн грн.

Що буде з депутатом

Політику повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Якщо суд визнає його винним, депутату загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Наразі йому обирають запобіжний захід.

Зазначимо, що підозрюваний був обраний депутатом від забороненої нині партії "Опозиційна платформа — За життя". 

Нагадаємо, на Одещині експортер зерна обманув державу на 15 млн грн. Також в Одесі заступник директора фірми, яка займається оптовою торгівлею фруктами та овочами, підробив документи, щоби ухилитися від податків.

Миколаїв шахрайство обстріли Миколаївська область місцеві депутати

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