Депутат из Николаевской области имитировал уничтожение зерна

Обломки ракеты среди зерна Фото: Офис генпрокурора.

Депутату одного из городских советов Николаевской области сообщили о подозрении в мошенничестве. Следствие считает, что он имитировал уничтожение партии зерна в результате российских обстрелов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора во вторник, 19 ноября.

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Что произошло

По данным следствия, в 2022 году, еще до начала полномасштабного вторжения, одно из обществ в Николаевской области заключило с иностранной фирмой международный контракт на поставку зерна сои. Депутат организовал перевалку и погрузку товара, а также обещал помочь оформить сопроводительные и таможенные документы. С этой целью он привлек подконтрольную подрядную компанию.

После начала полномасштабной войны из-за обстрелов загрузки судна остановили. Экипаж, состоявший из иностранных моряков, был эвакуирован. Следствие считает, что депутат, пользуясь этим, выгрузил часть зерна в склад в порту.

"Чтобы скрыть преступную деятельность, депутат организовал разбрасывание обломков ракет, имитируя попадание в склад вражеских снарядов и уничтожение зерна. В дальнейшем он обратился в полицию, чтобы зафиксировать повреждения", — сообщают в Офисе генпрокурора.

Фактически же подозреваемый распорядился зерном по собственному усмотрению. Из-за этого общество недополучило 23 млн грн.

Что будет с депутатом

Политику сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Если суд сочтет его виновным, депутату грозит от трех до восьми лет заключения. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

Отметим, что подозреваемый был избран депутатом от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Напомним, в Одесской области экспортер зерна обманул государство на 15 млн грн. Также в Одессе заместитель директора фирмы, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, подделал документы, чтобы уклониться от налогов.