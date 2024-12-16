В Одессе обвиняют две фирмы в сговоре на торгах

Офис Антимонопольного комитета. Фото: АМКУ

Антимонопольный комитет выявил признаки сговора при закупке продуктовых наборов в Одессе. Речь идет о 24 тыс. пайков для социально уязвимых слоев населения в условиях военного положения.

Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины.

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В АМКУ считают, что на аукционе, проведенном в 2023 году, фирмы "Медуша" и "Партнер Юкрейн" согласовывали свои действия. В этом отношении открыто соответствующее дело.

По данным платформы Prozorro, обе фирмы участвовали в тендере, объявленном городским департаментом труда и соцполитики. Впрочем, их предложения отклонили из-за несоответствующих технических характеристик и неправильной фасовки товара. Таким образом, победил третий участник торгов, компания "Проект инвест ХХІ".

Отметим, что фирма-победитель регулярно получает подряды на поставку пищи в одесские школы. В то же время предприятие фигурирует в уголовном расследовании по растрате бюджетных денег.

Напомним, полиция разоблачила масштабную мошенническую схему на Укрзализныце. Также в Николаевской области депутат пытался нажиться на обстрелах города.