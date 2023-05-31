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"Не бухий": нардеп з Одеси прокоментував скандальний стрім в Tik-Tok

31 травня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Не бухий": нардеп з Одеси прокоментував скандальний стрім в Tik-Tok
Олексій Гончаренко. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В соцмережах з’явилось відео, де народний депутат України Олексій Гончаренко був нібито напідпитку в прямому ефірі. Втім нардеп спростував дані публікації. 

Відео відповідь Олексій Гончаренко опублікував у себе на сторінці в Facebook.

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"Вчора був, звичайно, не "бухой". Як і всі кияни, ви знаєте, дві ночі не спав. І ще вчора було засідання Ради і море включань. Дуже втомився до вечора. Але дуже важливо було: багато питань, на які мав відповісти. Тому вирішив вийти в TikTok, поговорити з підписниками. А вже було 23:30, взагалі-то. Про труси – каюсь! Але, напевне, краще все ж у трусах?", — зазначив Олексій Гончаренко.

Також народний депутат, жартома, повідомив, що сьогодні відеовідповідь записує у штанах.

Нагадаємо, Народний депутат Олексій Гончаренко заблокував прийнятий Радою "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав". Це була "відповідь" на аналогічні дії нардепа від партії "Голос" Володимира Цабаля.

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