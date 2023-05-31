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"Не бухой": нардеп из Одессы прокомментировал скандальный стрим в Tik-Tok

31 мая 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Не бухой": нардеп из Одессы прокомментировал скандальный стрим в Tik-Tok
Алексей Гончаренко. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В соцсетях появилось видео, где народный депутат Украины Алексей Гончаренко был якобы выпивший в прямом эфире. Впрочем, нардеп опроверг данные публикации.

Видео ответ Алексей Гончаренко опубликовал у себя на странице Facebook.

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"Вчера был, конечно, не "бухой". Как и все киевляне, вы знаете, две ночи не спал. И еще вчера было заседание Совета и море включений. Очень устал до вечера. Но очень важно было: много вопросов, на которые имел ответить. Поэтому решил выйти в TikTok, поговорить с подписчиками. А уже было 23:30, вообще-то. О трусах — каюсь! Но, наверное, лучше все же в трусах?", — отметил Алексей Гончаренко.

Также народный депутат, в шутку, сообщил, что сегодня видео ответ записывает в штанах.

Напомним, Народный депутат Алексей Гончаренко заблокировал принятый Радой "Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению нерушимости имущественных прав". Это был "ответ" на аналогичные действия нардепа от партии "Голос" Владимира Цабаля.

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