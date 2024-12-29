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Не був на службі, бо пиячив — мешканця Одещини засудили за СЗЧ

29 грудня 2024 22:08
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Майора з Одещини засудили за ухилення від військової служби
Людина тримає пляшку від алкоголю. Фото: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Суд визнав винним уродженця села Удобне Білгород-Дністровського району в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану. Чоловік добровільно здався після тривалого ухилення. Він визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 8 лютого 2023 року офіцер без поважних причин не з’явився на службу до своєї військової частини та ухилявся від виконання обов’язків до 7 червня 2023 року.

Обвинувачений, працюючи на посаді офіцера мобілізаційної групи, проходив лікування у психіатричній лікарні, після чого самостійно прибув до слідчого органу. У суді він повністю визнав свою провину, пояснивши, що його дії були спричинені особистими проблемами та зловживанням алкоголем.

Яке покарання

Суд кваліфікував дії майора за частиною 4 статті 407 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Враховуючи щире розкаяння обвинуваченого, суд виніс вирок, враховуючи пом’якшувальні обставини, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 3 роки.

Нагадаємо, в Одесі уродженець Миколаївщини, керуючи автомобілем, наїхав на поліцейського, намагаючись уникнути вручення повістки. Також мешканцю Дніпропетровської області двічі вручали повістку, однак йти на службу він категорично відмовлявся.

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