Суд Одеси виніс вирок за перешкоджання мобілізації

Поліцейська оформлює протокол на місці порушення закону. Фото ілюстративне: Нацполіція

Уродженець Миколаївщини засуджений за перешкоджання роботі мобілізаційного пункту в Одесі. Обвинувачений, керуючи автомобілем, наїхав на поліцейського, намагаючись уникнути вручення повістки.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Суд в Одесі розглянув справу мешканця села Піски Миколаївської області, який був обвинувачений у перешкоджанні мобілізаційним заходам під час воєнного стану. Інцидент стався на тимчасовому блокпості в Одесі. Обвинувачений, намагаючись уникнути вручення повістки до ТЦК, різко почав рух автомобілем і здійснив наїзд на поліцейського, який виконував свої службові обов'язки.

Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд врахував кілька пом’якшувальних обставин, зокрема щире каяття, співпрацю зі слідством, відсутність попередніх судимостей, вагітну дружину, а також благодійний внесок на потреби ЗСУ у розмірі 150 тисяч гривень.

Яке покарання

У результаті суд призначив п’ять років позбавлення волі, замінивши реальний термін випробувальним періодом від одного до трьох років.

Нагадаємо, в Одесі військового-шахрая суддя змусив читати Жадана і Сковороду. Також одесит звернувся до поліції зі скаргою на дії співробітників ТЦК, які він вважає протиправними.