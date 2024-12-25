В Одесі військового судили за шахрайство

Військовий читає книгу. Фото: ілюстративне/Читомо

Суд в Одесі визнав військового винним у шахрайстві. Щоби підсудний замислився над своїм вчинком, суддя призначив йому як покарання читання художньої літератури.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського райсуду.

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Подробиці справи

Обвинувачений народився і жив у місті Костянтинівка на Донеччині. Там він заснував інтернет-магазин з продажу гелевих кульок та паличок до них. Після початку війни чоловік переїхав до Одеси, де продовжував свій бізнес. Оформивши чергове замовлення, він отримав від клієнтки 25,6 тис. грн, але товар їй не надіслав. Гроші витратив на власний розсуд. Згодом підсудного мобілізували. Наразі він проходить військову службу.

Що вирішив суд

Суддя визнав військового винним та призначив йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. Крім того, підсудного зобов'язали прочитати романи "Грубий зошит" Аготи Крістоф та "Інтернат" Сергія Жадана, а також філософський трактат Григорія Сковороди "Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті".

Нагадаємо, в Одесі судили офіцера, який вирішив не повертатися на службу після лікування у медзакладі. Також у місті винесли вирок військовому, який зберігав вдома гранату.