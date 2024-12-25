В Одессе военного судили за мошенничество

Военный читает книгу. Фото: иллюстративное/Читомо

Суд в Одессе признал военного виновным в мошенничестве. Чтобы подсудимый задумался над своим поступком, судья назначил ему в качестве наказания чтение художественной литературы.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского райсуда.

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Подробности дела

Обвиняемый родился и жил в городе Константиновка Донецкой области. Там он основал интернет-магазин по продаже гелевых шаров и палочек к ним. После начала войны мужчина переехал в Одессу, где продолжал свой бизнес. Оформив очередной заказ, он получил от клиентки 25,6 тыс. грн, но товар ей не отправил. Деньги потратил по собственному усмотрению. Впоследствии подсудимого мобилизовали. В настоящее время он проходит военную службу.

Что решил суд

Судья признал военного виновным и назначил ему наказание в виде одного года пробационного надзора. Кроме того, подсудимого обязали прочитать романы "Грубая тетрадь" Аготы Кристоф и "Интернат" Сергея Жадана, а также философский трактат Григория Сковороды "Разговор пяти путников об истинном счастье в жизни".

Напомним, в Одессе судили офицера, решившего не возвращаться на службу после лечения в медучреждении. Также в городе вынесли приговор военному, хранившему дома гранату.