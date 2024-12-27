Поліція не зреагувала на скаргу одесита на ТЦК

Працівники ТЦК на вулиці. Фото: ілюстративне/соцмережі

Одесит звернувся до поліції зі скаргою на дії співробітників ТЦК, які він вважає протиправними. Але правоохоронці не стали відкривати провадження. Тепер чоловік шукає справедливості у суді.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Київського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, представники ТЦК затримали одесита й доставили до терцентру. При цьому вони переконали його, що відпустять після оновлення облікових даних. Але у самому приміщенні чоловіка буцімто почали змушувати пройти ВЛК, погрожуючи застосуванням сили. Позивач відмовився, заявивши, що не має можливості показати власні медичні документи.

Про це адвокат одесита повідомив поліцію. Але правоохоронці не відреагували на звернення. Тоді юрист звернувся до суду.

Що вирішив суд

Суддя погодився з доводами адвоката. Поліцейських зобов'язали внести дані до реєстру та розпочати досудове розслідування інциденту. Зазначимо, що представники правоохоронців на судове засідання не прийшли.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який ухилився від призову. До того він п'ять разів поставав перед судом за крадіжки. Також в Одесі військового-шахрая суддя змусив читати Жадана і Сковороду.