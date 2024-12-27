Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК — решение суда arrow

Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК — решение суда

27 декабря 2024 21:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК
Сотрудники ТЦК на улице. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одессит обратился в полицию с жалобой на действия сотрудников ТЦК, которые он считает противоправными. Но правоохранители не стали открывать производство. Теперь мужчина ищет справедливость в суде.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Киевского райсуда Одессы.

Читайте также:

Подробности дела

По материалам суда, представители ТЦК задержали одессита и доставили в терцентр. При этом они убедили его, что отпустят после обновления учетных данных. Но в самом помещении мужчину якобы начали заставлять пройти ВВК, угрожая применением силы. Истец отказался, заявив, что нет возможности показать собственные медицинские документы.

Об этом адвокат одессита сообщил полиции. Но правоохранители не отреагировали на обращение. Тогда юрист обратился в суд.

Что решил суд

Судья согласился с доводами адвоката. Полицейские обязали внести данные в реестр и начать досудебное расследование инцидента. Отметим, что представители правоохранителей на судебное заседание не пришли.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который уклонился от призыва. До этого он пять раз представал перед судом за кражи. Также в Одессе военного-мошенника судья заставил читать Жадана и Сковороду.

Одесса полиция Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так – Юсов об ударах дронами

22:27 Ветеран требует взыскать с РФ 12 млн грн ущерба — что решил суд

22:12 РФ использует западное оборудование для Орешника — FT

21:59 Зеленский сообщил о тяжелых потерях среди военных КНДР

21:57 Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:38 Известный футболист и партнеры по команде попали в страшное ДТП

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

21:18 РФ оснащает шахеды ИИ — посол ЕС объяснил опасность

21:05 Ученые объяснили, как вино может быть полезно для сердца

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

22:27 Ветеран требует взыскать с РФ 12 млн грн ущерба — что решил суд

22:12 РФ использует западное оборудование для Орешника — FT

21:59 Зеленский сообщил о тяжелых потерях среди военных КНДР

21:57 Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК — решение суда

21:38 Известный футболист и партнеры по команде попали в страшное ДТП

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:18 РФ оснащает шахеды ИИ — посол ЕС объяснил опасность

21:05 Ученые объяснили, как вино может быть полезно для сердца

20:59 В Польше исчезнет клуб, где шесть украинцев, из них три сборника

20:53 Пропускал уроки — на Львовщине суд оштрафовал мать школьника

20:21 Синоптики предостерегли, какую погоду следует ожидать завтра

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так – Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает