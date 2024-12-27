Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК

Сотрудники ТЦК на улице. Фото: иллюстративное/соцсети

Одессит обратился в полицию с жалобой на действия сотрудников ТЦК, которые он считает противоправными. Но правоохранители не стали открывать производство. Теперь мужчина ищет справедливость в суде.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Киевского райсуда Одессы.

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Подробности дела

По материалам суда, представители ТЦК задержали одессита и доставили в терцентр. При этом они убедили его, что отпустят после обновления учетных данных. Но в самом помещении мужчину якобы начали заставлять пройти ВВК, угрожая применением силы. Истец отказался, заявив, что нет возможности показать собственные медицинские документы.

Об этом адвокат одессита сообщил полиции. Но правоохранители не отреагировали на обращение. Тогда юрист обратился в суд.

Что решил суд

Судья согласился с доводами адвоката. Полицейские обязали внести данные в реестр и начать досудебное расследование инцидента. Отметим, что представители правоохранителей на судебное заседание не пришли.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который уклонился от призыва. До этого он пять раз представал перед судом за кражи. Также в Одессе военного-мошенника судья заставил читать Жадана и Сковороду.