Суд Одессы вынес приговор за препятствование мобилизации

Полицейская оформляет протокол на месте нарушения закона. Фото иллюстративное: Нацполиция

Уроженец Николаевской области осужден за препятствование работе мобилизационного пункта в Одессе. Обвиняемый, управляя автомобилем, наехал на полицейского, пытаясь избежать вручения повестки.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Суд в Одессе рассмотрел дело жителя села Пески Николаевской области, обвиняемого в препятствовании мобилизационным мероприятиям во время военного положения. Инцидент произошел на временном блокпосте в Одессе. Обвиняемый, пытаясь избежать вручения повестки в ТЦК, резко начал движение на автомобиле и совершил наезд на полицейского, выполнявшего свои служебные обязанности.

Обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд учел несколько смягчающих обстоятельств, в том числе искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием, отсутствие предварительных судимостей, беременную жену, а также благотворительный взнос на нужды ВСУ в размере 150 тысяч гривен.

Какое наказание

В результате суд назначил пять лет лишения свободы, заменив реальный срок испытательным периодом от одного года до трех лет.

Напомним, в Одессе военного-мошенника судья заставил читать Жадана и Сковороду. Также одессит обратился в полицию с жалобой на действия сотрудников ТЦК, которые он считает противоправными.