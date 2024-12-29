Майора из Одесской области осудили за уклонение от военной службы

Человек, держащий бутылку от алкоголя. Фото: freepik

Суд признал виновным уроженца села Удобное Белгород-Днестровского района в уклонении от военной службы в условиях военного положения. Мужчина добровольно сдался после длительного уклонения. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 8 февраля 2023 года офицер без уважительных причин не явился на службу в свою воинскую часть и уклонялся от исполнения обязанностей до 7 июня 2023 года.

Обвиняемый, работая в должности офицера мобилизационной группы, проходил лечение в психбольнице, после чего самостоятельно прибыл в следственный орган. В суде он полностью признал свою вину, объяснив, что его действия были вызваны личными проблемами и злоупотреблением алкоголем.

Какое наказание

Суд квалифицировал действия майора по части 4 статьи 407 Уголовного кодекса Украины — умышленное уклонение от военной службы в условиях военного положения. Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, суд вынес приговор с учетом смягчающих обстоятельств и назначил ему наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, в Одессе уроженец Николаевщины, управляя автомобилем, наехал на полицейского, пытаясь избежать вручения повестки. Также житель Днепропетровской области дважды вручали повестку, однако идти на службу он категорически отказывался.