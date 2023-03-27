Якою буде погода в Одесі 27 березня

Детальний прогноз погоди

На Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 1 рівня (жовтого) небезпечності.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Невеликий дощ. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, вдень західний, 7-12 м/с. У другій половині дня 15-20 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 11-13°С тепла.

Атмосферний тиск — 754 мм рт. ст.

Вологість повітря — 76%.

Прогноз погоди по Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень невеликий дощ, місцями. Вночі та вранці туман.

Вітер південний 7-12 м/с, у другій половині дня 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 11-16°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 1-2 км

Погода в Україні

У понеділок, 27 березня, на сході, Карпатах та на лівобережній частині в України очікують дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень буде коливатися в діапазоні +9...+17 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.