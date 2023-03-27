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Не ховайте парасольки: одеситів попереджають про погіршення погодних умов

27 березня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Одесі 27 березня
Детальний прогноз погоди
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 1 рівня (жовтого) небезпечності.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
  • Вітер південний, вдень західний,  7-12 м/с. У другій половині дня 15-20 м/с.
  • Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 11-13°С тепла.
  • Атмосферний тиск — 754 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 76%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень невеликий дощ, місцями. Вночі та вранці туман.
  • Вітер південний  7-12 м/с, у другій половині дня 15-20 м/с.
  • Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 11-16°С тепла.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 1-2 км

 

Погода в Україні

У понеділок, 27 березня, на сході, Карпатах та на лівобережній частині в України очікують дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень буде коливатися в діапазоні +9...+17 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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