Якою буде погода в Одесі 27 березня

Не ховайте парасольки: одеситів попереджають про погіршення погодних умов
На Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 1 рівня (жовтого) небезпечності.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
- Вітер південний, вдень західний, 7-12 м/с. У другій половині дня 15-20 м/с.
- Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 11-13°С тепла.
- Атмосферний тиск — 754 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 76%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень невеликий дощ, місцями. Вночі та вранці туман.
- Вітер південний 7-12 м/с, у другій половині дня 15-20 м/с.
- Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 11-16°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 1-2 км
Погода в Україні
У понеділок, 27 березня, на сході, Карпатах та на лівобережній частині в України очікують дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень буде коливатися в діапазоні +9...+17 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.